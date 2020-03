Museo del Louvre cierra sus puertas debido al coronavirus

Este domingo, el museo parisino del Louvre no abrió sus puertas debido a la preocupación de sus empleados por la epidemia del coronavirus. Asimismo, reconocieron su derecho a no trabajar debido al peligro que representa esta situación.

La institución cultural confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter que no iba a poder abrir. También ofreció disculpas a aquellas personas que compraron boletos para ese día, así como el reembolso.

The Louvre Museum cannot open today, Sunday March 1st.

We invite you to write to [email protected] for a refund for any entrance tickets for today.

We apologize for any inconvenience and will keep you informed of developments. pic.twitter.com/kRbaUtbKg0

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020