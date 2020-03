Los Ángeles: roba un carro fúnebre en el que había un cuerpo en un ataúd

Increíble. Un ladrón de carros se llevó un carro fúnebre en el que había un cadáver. Ocurrió en Los Ángeles, California. El ladrón se estrelló en una autopista cuando era perseguido.

La historia comenzó cuando el Sheriff de Los Ángeles hizo una peculiar publicación en sus redes sociales. " De todas las malas decisiones que ha tomado, al menos tome una buena decisión y traiga a la persona fallecida y el ataúd dentro del Navigator", tuiteó.

El mensaje iba dirigido a "Para los sospechosos que conducen en un Lincoln Navigator, negro, robado". Apuntaban la dirección del crimen: "Número 700 del Rosemad Boulevard, en Pasadena".

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020