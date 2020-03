Influencer rusa hace experimento mortal: tres muertos en su cumpleaños

La influencer rusa Ekaterina Didenko está desvastada. No es para menos, porque la celebración de su cumpleaños número 29 terminó en desgracia. Tres personas murieron, entre ellas su esposo, en un singular experimento que salió mal.

Otros muchos resultaron heridos. Se encontraban en un complejo de piscinas en Moscú cuando lanzaron treinta kilos de hielo seco a la piscina. La reacción del hielo con el agua produjo dióxido de carbono y las tres personas fallecieron por edema pulmonar.

Cuatro personas, además, resultaron con quemaduras químicas e intoxicación. La policía rusa inició una investigación criminal por el caso, detalló el portal argentino Infobae.

INFLUENCER RUSA FIRMÓ PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN

"Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer … hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla", dice la muchacha en un video en las redes sociales.

Ekaterina ha dedicado su presencia en las redes a la publicidad de productos farmacéuticos. Es lo que más sorpresa ha causado. Ella es farmacéutica y aconseja en redes sobre el uso de los medicamentos.

El dióxido de carbono se produjo cuando el hielo seco se derritió. En los videos, los asistentes a la fiesta se enfundaron trajes blancos de protección y una nube de humo se ve brotar de la piscina en la que, alegremente, saltaron… Iban directo a la muerte.

"¿DÓNDE ESTÁ PAPÁ?", PREGUNTA LA NIÑA MAYOR

Tiene dos hijos. La mayor pregunta por su papá. "Me pregunta por qué lloro, no sé cómo explicarle el desenlace fatal", ha dicho.

Además de Valentín, el esposo de Ekaterina, fallecieron Natalia Monakova y su pareja, Yuri Alferover. Ambos eran también blogueros y tenían cerca de 90 mil seguidores en una cuenta en Instagram, según recoge RPP.

Una lamentable historia que pone la mira, de nuevo, sobre las redes sociales y su influencia.

