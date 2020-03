Buttigieg analiza apoyar a Biden, a horas del súper martes demócrata

Comienzan a producirse los primeros endosos al interior del partido Demócrata. A pocos días del súper martes, el precandidato Pete Buttigieg estaría analizando respaldar a Joe Biden.

CNN informó de un cruce de llamadas entre Buttigieg y Biden en el que éste le habría pedido su respaldo. El arranque del alcalde en los primeros caucus lo ubicó como una fuerza poderosa en la vanguardia del partido del burro azul.

El presidente Donald Trump se refirió a la contienda, porque no solo Buttigieg abandonó sus aspiraciones, también lo hizo la candidata Amy Klobuchar.

"Creo que está amañado contra Bernie (Sanders). Ellos dirán 'oye, si gano, te pondré en la administración'. Eso se llama quid-pro-quo, ¿verdad?", publicó el medio Daily Caller, en su cuenta en twitter.

La CNN apunta que el alcalde de South Bend habló también, el domingo, con el expresidente Barack Obama. El exmandatario lo felicitó por lo que denominó una campaña "histórica". Buttigieg ha sido el primer precandidato abiertamente homosexual y en matrimonio igualitario.

Thank you for inviting me into your homes, sharing your stories, and putting your trust in me. We launched our campaign because Americans are hungry for a new kind of politics that brings us together.

And together we'll beat this president and build the era that must come next. pic.twitter.com/QDajvx1lpL

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) March 2, 2020