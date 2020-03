El Coronavirus puede cambiar tus planes de viaje ¿Qué hacer y cómo protegerte si viajas?

Con más de 80 mil afectados alrededor del mundo y una rápida tasa de expansión, el coronavirus ha tenido un impacto directo en la industria de viajes, particularmente para quiénes tienen viajes programados a Asia y Europa. Por eso, Viajala, el metabuscador latinoamericano de vuelos y hoteles, analiza qué pueden y deben hacer las personas que tienen planeado viajar en los siguientes meses.

Lo primero a saber es que la mayoría de las aerolíneas y agencias de viaje han ofrecido cancelaciones gratuitas y reembolsos del 100% para sus vuelos a China. Así mismo, han implementado restricciones para quiénes hayan viajado a China recientemente, por lo que si éste es tu caso, te recomendamos contactarlos así como a el consulado más cercano para evaluar tus opciones de viaje.

“Lo primero que debe hacer una persona con un viaje en las siguientes semanas o meses es contactar la aerolínea, hotel y/o agencia de viaje para conocer las políticas de cancelación o reprogramación. Además, les sugerimos seguir sus redes sociales, así como las de las secretarías de salud de los países a visitar, para estar informados en tiempo real de la situación, ya que ésta puede cambiar de un día para otro”, señaló Josian Chevallier, co-fundador de Viajala.

Si decides viajar

Dependiendo de la fecha de tu viaje, así como del destino, existen altas posibilidades de recuperar parte del dinero invertido. Para esto, debes tener en cuenta:

1- Si el viaje es a China continental, probablemente recuperarás todo tu dinero.

Luego de que aerolíneas como Qatar Airways, Air France y KLM, cancelaron todos los vuelos a China que tenían programados hasta finales de marzo y que las secretarías de salud de diferentes países recomendaron viajar a dicho país, la mayoría de agencias de viaje y otras aerolíneas han adoptado políticas de reembolso completo para los usuarios.

2- En otros países, evita las zonas de casos confirmados.

Además de Asia, uno de los países con mayor número de afectados actualmente es Italia, donde hasta el momento se han confirmado más de 500 casos, generando la cancelación de eventos eventos importantes como el Carnaval de Venecia y la feria del libro de Bolonia, así como el cierre de escuelas y universidades en Milán.

Si vas a viajar a este país o a otro donde hay un número importante de casos confirmados, analiza si es un viaje que no puedes postergar, ya que además del riesgo, lo más probable es que tengas que pasar por muchos controles sanitarios y existe la posibilidad de que te pongan en cuarentena. De igual forma, hasta que no se establezca una prohibición explícita para viajar a Italia u otro país, es probable que las aerolíneas no implementen políticas de cancelación y reembolso tan amigables con los usuarios como en el caso de China.

3- ¿Qué pasa si tengo un tour reservado?

Como señalamos previamente, en el caso de China, la mayoría de las agencias, permiten cambiar la fecha o el destino sin costo adicional. Si el tour que tienes planeado es en otro país, contacta directamente al operador para ver sus políticas y analizar qué opciones tienes.

4- ¿Qué pasa con los cruceros?

Probablemente ya hayas oído del debate sobre el crucero en Cozumel, sin embargo, este no es el único caso. Ya se han registrado de varios cruceros detenidos en cuarentena con miles de pasajeros sin la posibilidad de bajarse. Es importante tener en cuenta que aunque parezca que son muchos, son casos aislados y que la mayoría de las empresas de cruceros han adoptado medidas adicionales de revisión para los pasajeros y empleados a bordo de los barcos, así como restricciones para todos los que hayan viajado a China. Sin embargo, es un riesgo que debes evaluar, hasta el momento no hay una política global sobre los cruceros por lo que deberás contactar directamente con la empresa que opera tu viaje.

5- Si de todas maneras tengo que viajar a China (u otro país afectado) ¿el seguro cubrirá los gastos médicos?

Aunque cuando compras un seguro de viaje, pareciera que es precisamente para éste tipo de situaciones, la mayoría no cubren pérdidas causadas por una crisis de salud global. En términos generales, tu seguro solo te dará cobertura antes de que el coronavirus se convirtiera en un “evento conocido”, es decir, alrededor del 21 de enero cuando China confirmó la transmisión de persona a persona. Te sugerimos contactar directamente a tu empresa de seguros y analizar tu tipo de cobertura.

“Dado que no sabemos cómo será la evolución de la situación, le recomendamos a quiénes buscan viajar en los próximos meses que adquieran boletos de avión, paquetes turísticos y/u hospedajes con tarifas flexibles para poder cancelar o reagendar sin un costo adicional. De igual forma, sugerimos revisar si sus tarjetas de débito o crédito ofrecen beneficios específicos para los viajeros”. Josian Chevallier, co-fundador de Viajala.

Recomendaciones básicas

Si tienes que viajar un destino con casos de Coronavirus reportados

1- Investiga y revisa fuentes oficiales: Debes dar un seguimiento constante al avance del virus ya que la situación puede variar rápidamente. Busca las redes sociales y páginas de prensa de entidades oficiales como secretarias de salud, la OMS y la SRE.

2- Contrata un seguro de viajes: A pesar de que probablemente no tendrás cobertura de gastos médicos, un buen seguro puede ayudarte a cubrir otro tipo de gastos como las cancelaciones de hotel y avión, retrasos aéreos, estadías adicionales, asesoría legal, etc.

3- Sigue las recomendaciones la OMS para evitar contagio: Incluso si no viajas a zonas afectadas, recuerda que los medios de transporte son utilizados por todo tipo de personas y pueden ser focos de infección. Por tanto, lávate constantemente las manos con agua y jabón, evita zonas muy concurridas o espacios cerrados donde haya mucha gente, no comas carnes crudas o poco cocidas y evita los locales de animales.

4- No te arriesgues: Suena obvio pero si estás enfermo lo mejor es que no viajes. No solo serás más vulnerable al contagio de otras enfermedades sino que puedes exponer a otros. Además, dado que cada vez hay más controles sanitarios en los aeropuertos, corres el riesgo de que no te permitan viajar y termines en cuarentena.