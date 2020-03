¡Lo volvió a hacer! Lyn May luce un nuevo rostro y sus fans la critican

La irreverente vedette Lyn May vuelve a generar noticia tras someterse a una nueva cirugía para mejorar su rostro. Esta información fue tomada por sorpresa por su fanaticada y detractores quienes no perdieron la oportunidad de criticarla y señalarla, pues a inicios de este año ella misma anunciaba que no podía hacerlo ya que su piel ya no aguantaba otro procedimiento estético.

Lyn May luce un nuevo rostro y sus fans la critican

Durante el programa "Un Nuevo Día" Lyn May dio la sorpresiva noticia que la tiene muy contenta, pues ella asegura que se siente "soñada" y "muy guapa". Con una máscara al estilo Carnaval, llena de plumas y extravagantes detalles, apareció la vedette, en el espacio matutino, quien no deja de generar polémica tras cada una de sus acciones.

El tan particular accesorio lo utilizó para crear expectativa a su llegada en la que además dejó claro que está muy agradecida con su médico cirujano José Hachar ya que la complació con esta nueva intervención que fue duramente criticada por sus fans.

"Hasta cuándo se hace cirugías esa mujer", "Cada vez más fea", "Que loca está", fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.

Polémica entrevista de Lyn May en "Un Nuevo Día"

Durante la entrevista, los conductores mostraron imágenes de cómo ha sido la evolución de Lyn May quien se ha sometido a 5 cirugías en el rostro, siendo a su criterio, ésta la que más satisfacciones le ha dejado.

Con respecto a esta inesperada cirugía, la vedette comentó que su rostro la tenía descontenta, por lo que su cirujano le perfiló el rostro, se lo afinó y se lo hizo menos cuadrado de lo que era.

La ocasión también fue oportuna para develar que su "supuesto matrimonio" a inicios de este 2020 no fue más que publicidad, para ayudar al joven 30 años menor que ella, en el lanzamiento de su proyecto musical.

"Todos sabían que era publicidad, el día que me hicieron mi despedida de soltera yo les dije que era publicidad, yo siempre les doy noticias. Ustedes saben que yo siempre ayudo a los jóvenes que se están lanzando para cantar", dijo.

