Alumnas del Cobao 22 de Huatulco denuncian acoso y violencia de género

Siguiendo el ejemplo de sus compañeras del plantel 01 Pueblo Nuevo, alumnas del Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca (Cobao) plantel 22 en Huatulco, Oaxaca, se manifestaron exhibiendo carteles y pancartas en donde expusieron casos de acoso, hostigamiento y violencia de género del cual han sido víctimas por parte de un profesor.

Cansados de esta situación se armaron de valor y colocaron en los pasillos de la institución carteles con escritos donde denuncian y hacen el señalamiento sobre acoso que han sufrido dentro del plantel.

Señalan a un maestro identificado con el sobrenombre de ”Pinky” como probable responsable de actitudes misóginas, violencia de género, hostigamiento y acoso.

En esta manifestación de las alumnas contaron con el apoyo de dos maestras de la institución para colocar los mensajes sobre las paredes de las aulas y en la explanada.

Luego de darse a conocer esta acción, elementos de la policía ingresaron a la escuela a verificar lo que sucedía y se menciona que ya habrían presentado denuncias ante el Ministerio Público algunas menores que han sufrido situación.

Por su parte, el director del plantel 22, de Santa María Huatulco en la Costa oaxaqueña, Gersaín Rodolfo Blanco manifestó que luego de conocer el caso y atendiendo las indicaciones del director general del sistema en el estado, Rodrigo González Illescas, se tomó la decisión de suspender al profesor señalado de supuesto acoso hacia las alumnas en tanto se realiza una investigación al respecto por la Comisión Mixta Disciplinaria del Cobao.

Rodolfo Blanco, señaló que las instrucciones de González Illescas eran no dejar de lado este asunto y darle seguimiento puntual para no generar incertidumbre en el caso, guardando la secrecía que corresponde para no vulnerar las garantías individuales y derechos humanos tanto del maestro como de las alumnas.

A las jóvenes, les recalcó dos vertientes, la administrativa que ya se está atendido y la legal en el caso de que así lo decidan y acudan a la Fiscalía del estado a realizar las denuncias sobre los señalamientos correspondientes y quienes tendrán todo el respaldo de la dirección general a través del área jurídica.

Cabe recordar que el pasado viernes 28 de febrero las alumnas del plantel 01 Pueblo Nuevo, en la capital oaxaqueña hicieron lo propio logrando la atención de las autoridades directivas quienes tomaron las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e integridad, iniciándose diversos procedimientos a fin de deslindar las responsabilidades que resulten y garantizar el acceso de las niñas a la justicia.

En coordinación con personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca así como el área académica y la coordinación jurídica del Cobao, se realizó una reunión de trabajo interinstitucional con la finalidad de atender de manera integral las demandas de las estudiantes, además de salvaguardar su integridad física y emocional.