Demócratas votan este súper martes para elegir entre Joe Biden y Bernie Sanders

El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden extendió este martes su dominio en el sur del país al ganar las primarias en Oklahoma, Tennessee, Alabama, Virginia y Carolina del Norte, así como en Minnesota, Arkansas y Massachusetts.

Mientras que el senador Bernie Sanders sumaba una victoria en Colorado al triunfo que ya se había anotado en Vermont además de Texas.

Así lo indicaron las proyecciones de los principales medios de comunicación cuando ya han cerrado las urnas en doce de los catorce estados que votan este supermartes, una megajornada electoral que reparte más de un tercio de los delegados para elegir al candidato demócrata en las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

¿En qué basan su voto los demócratas?

"Estuve pensando en apoyar a Elizabeth Warren, pero cambié mi voto porque creo que Joe Biden tiene más opciones de ganar a Trump", dice Melisa Dulska tras votar este supermartes en un instituto de McLean, una de las ciudades más acaudaladas del norte de Virginia.

Buttigieg analiza apoyar a Biden, a horas del súper martes demócrata El expresidente de Obama capitaliza las deserciones de Buttigieg y de la senadora Amy Klobuchar, en nombre de los "moderados".

Dulska, una abogada de 42 años, afirma que ha acudido a las urnas este súper martes, en el que 14 estados celebran sus primarias simultáneamente, porque considera que estos comicios son "muy importantes" para decidir el futuro del país.

Algo que no parecen compartir muchos de sus vecinos, pues dos horas después de la apertura de los centros en Virginia, esta mujer engrosaba una participación de apenas el 7 por ciento, lo que anticipa que no se superará el 30 por ciento, según explicaron a Efe algunos funcionarios electorales.

De hecho, lo único que reflejaba que hoy no era un día normal en este condado, donde en 2016 Hillary Clinton ganó por 200 mil votos, era la ausencia de estudiantes en el Instituto Langley.

Solamente un cartel propagandístico de Biden a la entrada del colegio recordaba que, a pesar de que los votantes llegaban en cuentagotas, allí se elegía un candidato demócrata capaz de batir al presidente de Estados Unidos Donald Trump, en las elecciones de noviembre.

La capacidad de vencer al actual presidente republicano ha sido el criterio principal de Harrison Smith, un abogado de 62 años que luce un abrigo de plumas y tejanos, para escoger a su candidato favorito, Joe Biden.

"Lo más importante para mi es alguien que pueda acabar con Trump y que tenga políticas moderadas, por eso he votado a Biden", dijo.

Un criterio que parece compartir con muchos otros electores del acomodado condado de Langley, no muy lejos de Washington y en el que se encuentra la sede central de la CIA.

Aun así, en su caso esto no fue siempre así, pues Smith reconoce que "estuvo algo tentado" a votar al multimillonario Michael Bloomberg hasta la victoria del ex vicepresidente en Carolina del Sur el posterior apoyo que recibió de la senadora Amy Klobuchar y del ex alcalde Pete Buttigieg tras retirarse éstos de la contienda.

Bernie Sanders: candidato 'horroroso' y progresista

A unos quince kilómetros, en una escuela primaria de Falls Church (Virginia) la capacidad a priori de ganar el 3 de noviembre parece ser también el criterio de peso a la hora de orientar el voto.

Como en el caso de Rita Oliva, una emprendedora afroamericana de 34 años que decidió votar por Biden después de que su candidato favorito, Beto O'Rourke, se retirase de la carrera presidencial en noviembre.

Oliva asegura que "los demócratas deben acudir como un frente unido a las elecciones generales", aunque luego reconoce que no sabe si en noviembre votaría por el senador progresista Bernie Sanders, pues lo considera "un candidato horroroso".

Joe Biden se perfila como favorito en las elecciones primarias de Carolina del Sur Biden, representante del ala conservadora del Partido Demócrata, enfrenta las victorias de Sanders en las primarias de Nevada y New Hampshire

Sanders, que se define como un socialista demócrata, encarna el ala más izquierdista entre los candidatos demócratas.

Y a diferencia de Langley, en este distrito de Fairfax, donde las casas son más pequeñas y los salarios más bajos, no es difícil encontrar votantes progresistas, como Laura Gold, una rubia de 30 años que es investigadora de un centro de cardiología.

"He votado a Bernie Sanders, sé que es un candidato más progresista, por lo que es algo más arriesgado contra Donald Trump, pero creo que Joe Biden no lo ha hecho muy bien en los debates y en las cosas que ha dicho", explicó Gold a Efe.

Preguntada por si teme que las políticas de izquierda del senador por Vermont compliquen la victoria de los demócratas sobre Trump, responde tajante: "Todos los candidatos van a tener alguna cosa que no va a gustar a los republicanos más conservadores, es solo cuestión de azar saber qué asunto supone el mayor riesgo para el partido Demócrata".