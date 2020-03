Laurene Powell, viuda de Steve Jobs, asegura que sus hijos no recibirán herencia

Casi una década después de que el cofudandor de Apple, Steve Jobs, muriera de cáncer, Laurene Powell Jobs, su viuda, aseguró que ninguno de sus hijos heredará las riquezas que el magnate acumuló durante su vida.

En una reciente entrevista con The New York Times, la multimillonaria declaró que no le interesa que sus descendientes reciban la fortuna amasada por su marido y afirmó que no hay "nada justo" en la acumulación masiva de riquezas.

"No me interesan las estructuras patrimoniales heredadas, y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, termina conmigo”, destacó Powell Jobs, quien se ubica en el puesto número 35 de las personas más ricas del mundo con una fortuna de unos 27.5 mil millones de dólares.

She's the 35th-richest person in the world. Laurene Powell-Jobs talks to @dgelles about her work funding efforts on immigration and education.

"We don't have to accept the world that we're born into as something that is fixed and impermeable."

