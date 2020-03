¡Le ha afectado la paternidad! Ricky Martin asegura que se le ha hecho difícil criar a sus hijos

El cantante Ricky Martin está a travesando uno de los más complicados momentos en su vida como padre, pues recientemente aseguró en una entrevista que se le ha hecho muy difícil criar a sus hijos en estos tiempos que son muy diferentes a los que él vivió en su niñez.

Kylie Jenner romper récord al lucir la trenza más larga del mundo La empresaria y socialité lució un impactante peinado con el que marcó tendencia y estableció un nuevo récord.

Ricky Martin asegura que se le ha hecho difícil criar a sus hijos

La estrella boricua reveló que cada vez se le hace más difícil el criar a sus gemelos de 11 años Mateo y Valentino, pues ellos suelen ser más inquietos y están más expuestos ante el mundo, pues su fama los arropa y hay muchas personas que buscan saber más de sus vidas y cómo poco a poco van creciendo en una familia en la que tienen dos padres.

A criterio de Martin él trata de ser muy flexible en la crianza de los gemelos, pero no deja de lado el inculcar los valores esenciales para que sus hijos sean hombres de bien.

"Ayer estaba leyendo algo y yo decía: 'No puedo criar a mis hijos como mis padres me criaron a mí porque el mundo en el que yo crecí ya no existe', entonces tenemos que ir día a día, y el día de hoy mis hijos vienen a mí con unas preguntas que cuando yo tenía once años yo no estaba preguntando este tipo de cosas a mis papás, porque también no estábamos tan expuestos como lo están ahora ellos", aseguró durante la entrevista realizada por el portal Quién.

Hijos de Ricky Martin inquietos

Por si fuera poco, el intérprete de "Tiburones", aseguró que sus hijos son unos apasionados de la tecnología y por tanto, ya le han comentado su interés por querer incursionar en el mundo 2.0 y abrir un canal en Youtube para dar sus impresiones y debates sobre los temas que les ocasionan curiosidad.

Y eso es algo que aún Ricky está analizando, pero asegura que más allá de sobre exponerlos, quiere hacerlos fuertes, respetuosos y que sepan defenderse ante el mundo. Por ello, al ser interrogado sobre si los apoyaría en una futura carrera artística, señaló que sí contarían con su apoyo, pero sería igual de exigente como lo son ellos con sus shows de los que siempre sacan opiniones buenas y malas.

Yalitza Aparicio publica foto con su hermana y las llaman "sirvientas" La actriz y su hermana fueron duramente criticadas por uno de sus haters en las redes sociales en la que encontró el apoyo de sus fans.

También puedes ver: