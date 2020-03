Descubre quién es Hanna Jaff: la mexicana que pronto formará parte de la realeza británica

View this post on Instagram

I came here 🇬🇧 running away from an emotional mess (friendship, dream job, love- THE DARK TRIO), turns out it was a blessing in disguise. Everything in my past led me to something new, and now it all makes perfect sense. Thank you 🙏🏻❤️ #happy Llegue aquí huyendo de un lío emocional (amistad, trabajo de mis sueños, amor), resulta que fue una bendición. Todo en mi pasado me llevó a algo nuevo y ahora todo tiene mucho sentido. Gracias Dios por todas🙏🏻❤️