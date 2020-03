Sexoextorsión aumenta 165%, alerta Consejo Ciudadano

En la Ciudad de México la sexoextorsión ha crecido 165% durante 2020, alertó el Consejo Ciudadano.

El director del organismo, Salvador Guerrero, explicó a Publimetro que durante 2019 recibieron 429 reportes por este delito, es decir, un promedio de 1.17 al día; sin embargo, del 1 de enero al 15 de febrero de este año ya han atendido 143 casos, esto es, un promedio diario de 3.10.

Este delito afecta en su mayoría a las mujeres (56%), aunque también se tienen detectados casos de hombres que han sido amenazados con difundir fotos o videos íntimos.

“La prevención central es no compartir tu imagen, de ninguna manera y con absolutamente nadie. También puedes bajar la app 'No más extorsiones' para corroborar algunos números desde donde se hace la extorsión, además debes cortar la cadena delictiva colgando y denunciando”, expuso.

Daniela, quien es víctima de sexoextorsión, contó que conoció a un taxista y que comenzaron a platicar, mensajearse y a compartir imágenes y videos íntimos. Después de algunas semanas, el hombre comenzó a pedirle dinero, de lo contrario le entregaría las fotos y videos enviados a su marido.

“Sinceramente yo le envié las fotos por mi propia voluntad porque me llama la atención, pero ya después me empezó a pedir favores económicos, ya me sacó un buen de dinero, y la última vez que me estaba costando trabajo conseguirlo, me dijo que le iba a enseñar los videos a mi marido, quien ya trabaja en la misma base de taxis”, refirió.

De igual forma, Jocelyn relató que hace unos meses acudió a pedir trabajo de edecán a una compañía telefónica le sacaron algunas fotos, y que de ahí la mandaron con otro fotógrafo que le ofreció realizar fotografías y videos para adultos. Ella no aceptó, pero ahora acosada por esta persona.

“Me volvió a hablar por un número y luego por otro número, me siento acosada por este hombre que ni siquiera conozco. Le entregaron mis fotos que me tomé en la compañía telefónica y me dice que el material pornográfico se va a vender bien porque soy bonita. Estaba buscando un trabajo temporal y resulta todo esto”, lamentó.

Cabe recordar que en la CDMX se aprobó hace dos meses la llamada “Ley Olímpia”, la cual establece penas de cuatro a seis años de prisión para quien distribuya imágenes o videos sexuales o íntimos sin consentimiento.

Juzgados especializados

La diputada local del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega, propuso la creación de juzgados penales especializados que resuelvan todas las imputaciones sobre violencia de género.

Lo anterior para que los jueces identifiquen las condiciones y desventajas de las que son objeto las mujeres en la vida cotidiana, promoviendo equidad e igualdad real y un verdadero acceso a la justicia con perspectiva de género.

“Desde el 2015, los casos de feminicidios se han incrementado en un 105%, llegando a ser la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 24 años y la tercera para aquellas entre 25 y 34 años, eso sin mencionar la cifra negra de aquellos casos que no logran ser registrados”, indicó.

La legisladora afirmó que la realidad demuestra que los juzgados aún carecen de la sensibilidad para tratar asuntos que afectan a las mujeres, como en el caso de Abril Pérez Sagaón, donde el juez asignado decidió reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones y poner en libertad a su agresor.

Las alcaldías con más casos de extorsión son:

147 Cuauhtémoc

122 Iztapalapa

92 Gustavo A. Madero

63 Álvaro Obregón

57 Venustiano Carranza

55 Benito Juárez

53 Coyoacán

53 Tlalpan

51 Azcapotzalco

46 Miguel Hidalgo

