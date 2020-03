Así dejó el tornado uno de los aeropuertos de Nashville

La furia de la naturaleza no perdona. Bien lo saben los habitantes de Nashville quienes ven como una parte de la ciudad ha quedado devastada por un poderoso tornado. La tormenta tocó tierra el martes en la madrugada.

Uno de los sitios más afectados por la fuerza de la tormenta fue el aeropuerto John Tune. Ese es un aeródromo principalmente dedicado a la aviación privada.

Las fotos de la Policía Metropolitana de Nashville en Twitter muestran hangares y aviones destruidos y dispersos por la pista del aeropuerto. El campo está localizado en el condado de Davidson, al oeste de Nashville.

Before the overnight tornado struck Germantown & East Nashville, it made a direct hit on John Tune Airport in West Nashville. pic.twitter.com/2ELPhsddUs

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 3, 2020