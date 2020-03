Trump visitará Nashville el viernes, va a la zona afectada por tornado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que visitará la zona afectada por un tornado este martes. Dijo que acompañará a las familias de los 22 fallecidos en Nashville, Tennessee, al sur.

"Fue un horrible tornado en el que murieron, al menos, 19 personas y otras muchas resultaron heridas (…) Nuestros corazones están llenos de tristeza por las vidas que se perdieron", dijo Trump e informó la Casa Blanca.

La ciudad de Nashville fue afectada por un terrible tornado que asoló la zona de West Nashville entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Se ha confirmado la muerte de 22 personas hasta el momento.

President @realDonaldTrump just announced that he will travel to Tennessee on Friday.

"Our hearts are full of sorrow for the lives that were lost." pic.twitter.com/JYt651bGRO

— The White House (@WhiteHouse) March 3, 2020