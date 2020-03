Bloomberg se retira de la carrera presidencial en Estados Unidos

El empresario multimillonario Michael Bloomberg, que se ha gastado 500 millones de dólares en la campaña electoral, anunció este miércoles su retirada de las elecciones primarias demócratas tras los pobres resultados obtenidos ayer en el conocido como supermartes, donde reapareció con fuerza el aspirante de centro, el ex vicepresidente de EU Joe Biden, a quien apoyará.

"Hace tres meses, entré en la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump. Hoy, dejo la carrera por la misma razón", aseguró en un comunicado, en el que subrayó que "está claro que el candidato óptimo es mi amigo y gran estadounidense, Joe Biden".

El ex vicepresidente Biden ganó las primarias demócratas en al menos ocho estados, mientras que el izquierdista Bernie Sanders se llevó cuatro.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020