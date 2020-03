Asteroide gigante pasará cerca de la Tierra el 29 de abril y la NASA desmiente impacto

El asteroide 52768 (1998 OR2) estará en nuestra órbita el próximo 29 de abril. La NASA informó que pasará a 6,29 millones de kilómetros de la Tierra, moviéndose a más de 31.000 kilómetros por hora. Mide 1,7 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho.

El asteroide 52768 fue visto por primera vez en 1998, junto con el 1998 OH. En ese entonces, la NASA informó que ambos fueron detectados a través de equipos de última tecnología ubicados en Hawai.

En una primera evaluación, por su tamaño, fue clasificado como “objeto potencialmente peligroso” para nuestro planeta.

De hecho, el sistema de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAT), aseguró en ese momento que era lo suficientemente grande para “causar efectos globales” de impactar contra el planeta.

Antes la versión sobre un probable impacto contra la Tierra. La NASA decidió pronunciarse y desmentir que esto ocurrirá.

A través de la cuenta Twitter de Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, aclararon que no existe una “advertencia” por este asteroide.

On April 29. asteroid 1998 OR2 will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. A @Daily_Express article implying there is a "warning" about this asteroid is false. A complete listing of all asteroid passes is always public at https://t.co/i6i8HwCDJq. Carry on!

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 4, 2020