Vestido de novia exhibido en un maniquí sobre una silla de ruedas, crea sensación en usuarios de las redes sociales

Un maniquí con un hermoso vestido de novia y sentado sobre una silla de ruedas, fue la sensación de una vitrina. Beth Wilson, una residente en Reino Unido, observó la novedad, tomó la fotografía y la subió a su cuenta Twitter. En cuestión de horas los usuarios de esa red social hicieron viral la imagen.

En estos tiempos tan convulsionados, el valor de la inclusión es celebrado por quienes tienen menos posibilidades de acceder o disfrutar de un beneficio. Y una idea que tuvieron los propietarios de una tienda para lanzar su nueva línea de vestido de novia, colocándolo sobre una silla de ruedas, se convirtió en noticia.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf

— Beth Wilson (@doodlebeth) January 9, 2019