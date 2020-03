¡Confirmado! Fumar empeora las condiciones pulmonares en caso de contraer el coronavirus

View this post on Instagram

#FotodelaSemana 📸 Los que ven no son bomberos de profesión, sino voluntarios australianos. El país ha encontrado ayuda combatiendo incendios en sus civiles. Peero, para personas sin entrenamiento y experiencia en combatir incendios, especialmente forestales, la presión puede ser más de lo que muchos imaginaban 🔥 ⁣ ⁣ 📸: Matthew Abbott, @nytimes⁣ ⁣ #NoticiasColombia #Exterior #FotodelDia #IncendiosAustralia #CrisisAustralia #AustraliaWildFires