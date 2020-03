Plan Minerva, un esfuerzo ciudadano para erradicar los feminicidios en México

En México cada día 10 mujeres son asesinadas, por lo que la sociedad civil se ha unido para exigir que se frene este fenómeno presente desde hace décadas.

Es así como un grupo de artistas, que conforman la asociación SUMA Producciones, se enfocó desde hace un año a diseñar un plan que permita tomar acciones radicales para prevenir y erradicar los feminicidios, denominado Plan Minerva.

Detienen a los presuntos autores del feminicidio de Abril Pérez Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre del 2019 en la capital mexicana

“Plan Minerva es un ‘pan’ que ponemos en la mesa para compartir con todos los sectores que conformamos el Estado, para tomarnos de la mano y afrontar en conjunto este fenómeno y ganarle la guerra; la guerra se gana con inteligencia no sólo con policías sino reeducando a nuestras familias, reeducando a nuestros varones”, indicó Pedro Pablo de Antuñano, experto en políticas públicas y representante de SUMA.

Dicho plan propone un trabajo coordinado en el que no sólo participe el Gobierno, sino también la sociedad civil, universidades, partidos políticos, iglesias y medios de comunicación, para de esta manera atacar el problema desde todas sus aristas y lograr la prevención.

El objetivos es comenzar con las entidades con mayor índice de feminicidios y en seis meses lograr frenar el fenómeno, en tres años avanzar en la prevención y en seis años llegar a una erradicación.

Feminicidios persisten aunque castigos son más severos Los casos aumentaron en estados como Veracruz y Puebla; en 13 estados imponen prisión automática

El primer paso, explicó De Antuñano, es la instalación de un Puesto de Mando conformado por representantes de dependencias de gobierno en todos los niveles, la sociedad civil, órganos parlamentarios, empresarios, escuelas e iglesias.

“Un Puesto de Mando es una oficina permanente, que funciona 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, que a diferencia de otros instrumentos como el Observatorio, no quiero que me digan cuántas mujer matan al día, lo que quiero es gente que trabaje para que no las maten”, agregó.

Éste diseñará las acciones necesarias para combatir el problema de forma integral y cada área realizará las que les correspondan.

Prueba piloto

El Plan Minerva propone intervenir Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el cual tiene altos índices de violencia contra las mujeres en seis colonias, en las que confluyen factores como la falta de servicios urbanos, pandillas, falta de infraestructura deportiva, tráfico de armas y drogas, desempleo, marginación, pobreza e inequidad.

Aquí se plantean 145 órdenes de operación o acciones, entre las que destacan:

Acabar con la impunidad y acelerar las órdenes de aprehensión

Módulos móviles de denuncias

Rutas de transporte seguras

Crear empleos

Fortalecer actividades culturales y deportivas

Educación en las escuelas para que las nuevas generaciones no repitan patrones de violencia

Que las iglesias apoyen con campañas para combatir la violencia de género

“Nosotros nos hemos reunido con organizaciones civiles, con dirigentes de las iglesias, con empresarios y lo hemos presentado en unas áreas de Gobierno. Lo que queremos primero es construirle un consenso social (…) para que la perfeccionen entre todos y podamos implementarla”, añadió De Antuñano.

Este colectivo confía que si la sociedad civil se organiza el problema de los feminicidios puede comenzar a combatirse, por lo que hacen un llamado a todas las organizaciones, organismos y funcionarios a sumarse a este Plan Minerva.

La iniciativa ya se entregó tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, por lo que los promotores esperan respuesta y disposición del Gobierno para implementarla.