Protestan contra presuntos maestros acosadores en preparatoria de Guadalajara

Estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en la plazoleta entre las calles Zaragoza y Reforma, para demandar sanciones y acciones de la Universidad en contra de un par de docentes por presuntamente acosar a estudiantes.

Las alumnas señalaron a Enrique Javier “N”, profesor de la asignatura de matemáticas y Alejandro Janacua Velázquez, profesor de Educación Física. El primero fue denunciado por tocar los pechos a una joven mientras explicaba un problema de la materia.

FOTO: Cortesía

Las jóvenes colocaron carteles dentro y fuera de la preparatoria con las imágenes de los profesores y diferentes mensajes para visibilizar el problema de acoso.

"Supuestamente están tomando cartas en el asunto, pero la verdad yo no veo ningún movimiento contra los profesores, tratan de ocultarlo o no hacerlo tan visible, por eso es esta manifestación. Queremos que se haga justicia y que los profesores no sigan dando clases si van a seguir comportando así", expresó una alumna.

Tras la protesta, la Universidad de Guadalajara mandó un comunicado señalando que tomarán cartas en el asunto.

“En atención al reporte hecho por una estudiante de la Preparatoria 1, quien alertó, por medio de redes sociales, el hostigamiento sexual por parte de uno de los profesores del plantel, se le dio apoyo a la alumna para formalizar la queja, a fin de iniciar el proceso de investigación formal que conducirá a tomar las medidas correspondientes” señala el informe..

El comunicado menciona que mientras se desarrolla el proceso de investigación, la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) dictó medidas cautelares al presunto agresor para que, en tanto se desahogan las indagatorias, no se presente ante grupo hasta que culmine el proceso y además se le ha ofrecido atención integral a la estudiante, a fin de que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

“El profesor denunciado ha sido citado, el próximo miércoles 11 de marzo en el plantel para levantar el acta administrativa como parte del proceso laboral, medida establecida en el Contrato colectivo de trabajo; además de haber sido notificado de que está impedido de acercarse físicamente, ni tener cualquier tipo de comunicación con la alumna denunciante ya sea vía telefónica, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio”.