Militares se enfrentan con personas armadas afuera del IMSS de Culiacán

La tarde de este viernes se registró una balacera afuera de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa, entre un grupo de personas armadas y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta situación causó alarma entre los médicos, pacientes y sus familiares.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristobal Castañeda, informó que las personas armadas intentaron ultimar a una persona herida que estaba en el hospital, quien al parecer fue lesionado durante la mañana en la colonia Lomas de Rodriguera.

Les comparto información oficial, en una entrevista otorgada por el secretario de seguridad @Mtro_CCastaneda pic.twitter.com/z9HNW8Eaez — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) March 6, 2020

“Fue un grupo de cuatro personas armadas que trataron de ultimar a una persona herida, pero no lograron su cometido, tenemos cuatro detenidos con diversas armas, no hay rehenes, no hay más heridos, la situación está controlada en el hospital”, aseguró.

Detalló que las autoridades aún permanecen en la zona para descartar algún riesgo, además de garantizar la integridad de quienes trabajan y reciben tratamiento en ese hospital.

“También aseguramos cinco vehículos, uno de ellos blindado, todos ellos con armamento, estamos haciendo el análisis para saber si están relacionados con los hechos de la mañana. Hay un despliegue en esta zona para verificar que todo esté bien, para que se inicien los peritajes y poner a suposición a los detenidos”.

Estimados sinaloenses, el día de hoy hubo reportes de grupos de civiles armados en distintos puntos de Culiacán, uno confirmado en el IMSS, el secretario, y todas las corporaciones de seguridad están en este momento en la calle, con operativos de reacción y búsqueda. — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) March 6, 2020

Reportan balaceras en redes sociales

Durante la mañana de este viernes se reportó que en varias zonas de Culiacán había enfrentamientos armados entre grupos de civiles, principalmente en la colonia Lomas de Rodriguera, sin que se encontrara evidencia de esto.

Por medio de redes sociales varias personas aseguraron que hubo muertos y heridos, lo cual causó sicosis entre la población ya que en en la zona hay una escuela primaria.

Elementos de la Policía Municipal atendieron las llamadas de emergencia, pues en varias de ellas alertaban desde el jueves pasado la presencia de grupos armados.

Debido a reportes de personas armadas y la afectación de un vehículo por impacto de bala en Loma de Rodriguera, #Culiacán, las autoridades de los tres órdenes de gobierno nos encontramos abocadas en la localización de los responsables y en la seguridad del sector. pic.twitter.com/tMqHkrwuVe — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) March 6, 2020

Sin embargo, elementos del Ejército, Marina y Policía Estatal Preventiva se desplegaron por dicha colonia, localizad en el norte de la capital de Sinaloa, en donde sólo encontraron una camioneta abandonada con varios impactos de bala.

Debido a esto, las autoridades pidieron a la población no compartir en redes sociales información falsa, ya que esto causa incertidumbre entre los habitantes, como ocurrió hace unos días cuando se alertó por una supuesta quema de casas en en el poblado de Paredones.

