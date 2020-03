Trump y Bolsonaro se reunirán en Florida: Venezuela sobre la mesa

Una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Brasil se realizará este sábado. Jaír Bolsonaro visitará a Donald Trump en la residencia de este último en Palm Beach, Florida, en el marco de una visita oficial.

La embajada de Brasil en los Estados Unidos informó en Twitter que la visita se realizará en este estado donde "Brasil es el mayor inversor extranjero".

🇧🇷🤝🇺🇸 President @JairBolsonaro will arrive in the U.S. tomorrow for a visit to the state of Florida, where he'll meet with President @realDonaldTrump. Brazil is the leading foreign investor in Florida.

(📸Photo: Presidents of Brazil & U.S. meet on March 2019 at the White House) pic.twitter.com/2rsmu3m3eX

— Embassy of Brazil in the USA 🇧🇷 (@BrazilinUSA) March 6, 2020