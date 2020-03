Utilizan la edición genética para intentar devolver la vista a un ciego

Una intervención de edición genética, realizada por primera vez en un paciente humano, se realizó en Portland, Estados Unidos. Científicos del Oregon Health & Science University's (Ohsu) Casey Eye Institute intentan corregir la falta de visión de un paciente, ciego por una mutación genética.

"La herramienta de edición Crispr se ha utilizado para abordar una mutación genética que causa ceguera", ha informado el instituto que ha sido pionero.

Infobae agrega que los primeros resultados se tendrán "dentro de un mes", un ambicioso paso que busca la manipulación del ADN para tratar enfermedades y condiciones.

El comunicado de la Ohsu ahonda en que "el enfoque de edición de genes del ensayo está diseñado para ser permanente, pero no se pasa a la descendencia de quienes lo reciben".

Con la operación "se busca reparar las mutaciones en el gen CEP290 que causan una forma rara de ceguera hereditaria llamada amaurosis congénita de Leber tipo 102". Agrega que el trastorno también es conocido como "distrofia retiniana relacionada con LCA10 y CEP290".

Casey's Dr. Andy Lauer from @OHSUnews discusses significance of first #CRISPR gene-editing procedure within human body for blinding disorder-says it 'holds a lot of promise very broadly'@fox12oregon https://t.co/MqnSCj2LMR

— OHSU Casey Eye (@CaseyEye) March 5, 2020