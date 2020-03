Las tesis senior: “No tenemos por qué afrontar la violencia solas”

Inspiradas por el grupo de jóvenes Las Tesis, de Valparaíso. Así fue como nació Las Tesis Senior, un colectivo de ocho mujeres a quienes les llamó la atención el mensaje con el que este colectivo juvenil el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impactaron de manera mundial.

Manifestación masiva en el Estadio Nacional de Chile en diciembre pasado. / EFE

Lo que en principio fue sólo un tuit de Marcela Betancourt, se convirtió de repente en un llamado multitudinario que dio origen a la presentación del performance Un violador en tu camino, en esta ocasión a cargo de mujeres de más de 40 años que en diciembre pasado se plantaron en el Estadio Nacional de Chile para expresar lo que hace años no habían podido.

A propósito de este Día Internacional de la Mujer conversamos con Marcela Betancourt, doctora en educación, quien nunca imaginó el impacto de esta réplica que ha llegado incluso a países como la India.

“Decidimos armar una performance respetando la autoría de Las Tesis, un poco en broma nos ponemos Las Tesis Senior y al final ese nombre queda y hacemos esta performance frente al Estadio Nacional en homenaje a todas las mujeres que en dictaduras fueron torturadas, violadas y desaparecidas desde este lugar”, explica.

La vestimenta con la que las mujeres realizan esta presentación está cargada de simbolismo. A diferencia del tradicional pañuelo verde que identifica a las feministas, Las Senior decidieron usar el pañuelo rojo como parte del homenaje a las mujeres violadas, maltratadas o asesinadas durante la época de dictadura en Chile.

“Yo creo que las mujeres en todos los países hemos sufrido algún tipo de abuso, en la familia, de los curas de la iglesia, en nuestros compañeros de trabajo, en las universidades, en diferentes partes”, subraya.

También los pasos de esta coreografía están cargados de significado. De manera especial, las cuclillas o sentadillas, explica Marcela, hacen referencia a la posición en la que durante el pinochetismo las mujeres eran violadas por los policías, que en Chile son llamados pacos. “Yo creo que lo más importante es que se acaben los abusos contra las mujeres. Que eso es lo más fundamental. Que acá en Chile se terminen las violaciones a los derechos humanos que han sido durísimas, pero que no es el único país en el que ocurre por supuesto”, expresa.

“El mensaje más importante es: nunca más solas. No tenemos por qué afrontar esto solas, todas juntas”, concluye.

“La sororidad es importante pero tiene límites morales”. Marcela Betancourt, representante de Las tesis senior

10 mil

mujeres se manifestaron en el Estadio Nacional de Chile en diciembre pasado.Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet el Estadio Nacional fue un centro de detención y tortura.

Réplica

Cientos de mujeres mexicanas también hicieron este performance, en el Zócalo de la Ciudad de México, inspiradas por la situación actual de violencia en el país.

Letras de la canción

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el estado,

el Presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.