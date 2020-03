Gobernador de Tamaulipas presenta su Cuarto Informe de Gobierno

Francisco García Cabeza de Vaca presentó su IV informe de Gobierno, donde destacó que Tamaulipas se ha convertido en La Sorpresa de México, así como dio a conocer que se realizará una consulta en el estado para conocer la opinión de la ciudadanía respecto al INSBI, así como planteó una convocatoria a una Asamblea Nacional Hacendaria, para aplicar con justicia los recursos.

El mandatario destacó los avances registrados en la entidad en materia de seguridad pública, bienestar social y desarrollo económico sustentable, ejes en los que se encuentra edificado el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y que han dado rumbo al progreso del estado.

"Con esa base, definimos, como objetivo estratégico de gobierno, recuperar la paz y prosperidad para Tamaulipas", y agregó que "diseñamos programas y acciones para responder a los planteamientos de los ciudadanos. Mediante esa estrategia estamos cambiando un régimen obsoleto, por uno de voluntades y acciones para construir un mejor futuro".

En el eje de Seguridad destacó el avance en el reclutamiento, selección, capacitación, especialización y profesionalización de los policías, incrementando el número de elementos de la Policía Estatal en un 80 por ciento.

Anunció el inicio de la instalación de una red de más de 4 mil cámaras de videovigilancia en todo el estado que junto con las Estaciones de Servicio Tam, brindarán más seguridad a las familias tamaulipecas.

Las acciones desempeñadas para fortalecer los cuerpos policíacos y las estrategias aplicadas, han logrado la disminución de delitos de alto impacto como el secuestro, en un 80 por ciento, y otros más en porcentajes poco antes vistos.

Enfatizó el Gobernador que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se ubica en el sitio 23 lo que indica que es de los estados con menores índices delictivos.

Respecto al INSABI, García Cabeza de Vaca se dijo convencido de que la transferencia de recursos y bienes, y centralizarlos a la federación, no es lo mejor solución en este momento para mejorar la atención médica, “la centralización significa en este momento alejar los servicios de salud de donde están las necesidades, de dónde están las respuestas, de donde deben estar las soluciones”.

Por lo que se propuso, en contrapartida, un modelo de coordinación, en el cual el estado y la federación redoblen esfuerzos para garantizar la fatuidad y la calidad de la salud.

“Como es sabido, Tamaulipas ha suscrito un convenio de no adhesión al INSABI, es un decisión trascendental, por ello he convocado una consulta ciudadana para garantizar que los tamaulipecos sean escuchados por el gobierno del estado y por e gobierno de México. He dado instrucciones a la Secretaría de Gobierno para que, con la participación de la ciudadanía, universidades, caras empresariales, organicen esta consulta. Con la participación de todos, encontraremos la mejor solución para años venideros”., indicó el Gobernador.

En materia de bienestar social, García Cabeza de Vaca destacó la atención brindada a más de 1.4 millones de personas mediante el programa Unidos por Tamaulipas, que tiene como objetivo abatir el delito, atendiendo sus causas sociales, invertimos en acciones de pavimentación, limpieza, embellecimiento urbano y mejoramiento de viviendas, así como en la reparación y reconstrucción de espacios para el deporte y la recreación.

Destacó la participación del Sistema DIF Tamaulipas en la atención a los sectores más vulnerables y reconoció la entrega que en ese sentido han tenido la Presidenta de ese organismo, Marianna Gómez de García Cabeza de Vaca y su equipo.

En desarrollo económico, el mandatario hizo mención del cómo una Inversión Extranjera Directa de más de 5 mil millones de dólares en menos de cuatro años, ha colocado a Tamaulipas en la quinta posición nacional y también la quinta fuerza exportadora del país.

En este renglón, hizo la propuesta para convocar a una asamblea hacendaria para exponer la recaudación que otorga cada estado y aplicar con justicia los recursos, ya que Tamaulipas es el segundo estado que más recauda de la federación, por lo que el gobernador exigió un trato justo en la distribución.

También presentó los números positivos en materia de turismo, logrando un crecimiento del 86 por ciento en el número de visitantes en 3 años y la instalación de nuevos parques eólicos, pasando de uno que operaba en el 2016 a nueve en la actualidad.

A la ceremonia del informe acudió Lázaro Cárdenas Batel como representante del Presidente, Andrés Manuel López Obrador; los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; y Yucatán, Mauricio Vidal Dosal.

También lo acompañaron su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca; sus hijos, Mariana, Sofía, Lourdes, Jean Carlo, Sergio, Ana Sofía y Valentina; el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza; Senadores, Diputados locales, representantes de organismos empresariales.

