Mutantes: crean mosquitos y polillas modificados genéticamente para control de plagas

Variedades "mutantes" de mosquitos y polillas están siendo creadas en laboratorios para colaborar con el control de enfermedades y plagas agrícolas. Infobae reseña artículos científicos que muestran los avances en este campo.

Los experimentos han sido realizados por científicos de la Universidad de Oxford. En Brasil están probando un mosquito modificado para eliminar a la hembra de su misma especie. Se trata del Aedes Aegypti, el vector transmisor del dengue.

El código genético que han utilizado en el mosquito macho, garantiza que la carga que heredarán sus descendientes hará que mueran, señala Infobae.

Just published: results of Cornell University field studies with Oxitec's solution for diamondback moth, a widely insecticide-resistant pest damaging important food crops around the world https://t.co/prNdXFqI4X pic.twitter.com/1SeUXVM2vK

