La ciencia lo confirma: Comer un huevo al día es saludable

Un nuevo estudio rompe los paradigmas, y es que tras varias investigaciones se comprobó que comer un huevo al día no compromete a la salud, por el contrario, resulta altamente saludable y no altera el sistema cardiovascular ni mucho menos el colesterol, sin embargo, para los especialistas es fundamental no abusar de su consumo durante la semana, pues debe hacerse de forma moderada.

Comer un huevo al día es saludable, así lo reveló un estudio

El encargado de realizar esta investigación fue Frank Hu, jefe del departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, en la Universidad de Harvard, él junto a un grupo de científicos lograron determinar que las personas evaluadas comieron entre uno y cinco huevos a la semana, arrojando así que los únicos en presentar alteraciones en su salud fueron quienes padecían diabetes tipo 2.

Mientras que el resto de los evaluados no presentó ningún tipo de alteración en el funcionamiento de su sistema cardiovascular ni ningún aspecto de su salud. A esta investigación se unen otros estudios realizados en Europa, Asia y Estados Unidos donde aproximadamente 1.7 millones de personas no presentaron inconvenientes en su organismo ni directamente en su corazón tras el consumo de huevo.

Receta de huevo en el microondas

Por ello, te presentamos un fácil receta para preparar un plato de huevo en el microondas. Necesitarás: 1 huevo y una pizca de sal.

Primero debes romper el huevo en un bol refractario, coloca la pizca de sal y mete al microondas durante 40 segundos en una potencia media, pasado el tiempo chequea con un palillo si la yema está bien cocida y listo.

