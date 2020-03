¿México está preparado para 'home office' si se agrava el coronavirus?

Frente a los casos de coronavirus que hay en México el gobierno federal decidió aplicar medidas de mitigación debido a que sólo hay siete personas enfermas en el país, medida que contrasta con la adoptada en naciones con cientos de casos en las cuales se aislaron comunidades para evitar que más personas enfermen.

Primera cancelación en México por coronavirus: Cumbre Mundial de Turismo se hará hasta octubre Aunque el covid-19 no representa un riesgo, el cambio de fecha es para garantizar la presencia de todos los invitados y personalidades

Esta situación ha orillado a la gente a cambiar su estilo de vida, como trabajar desde casa; aunque esta situación no se ha aplicado en México, una duda que puede surgir es si el país está preparado para que sus trabajadores laboren desde casa.

De acuerdo con el estudio ‘El trabajador digital mexicano 2019’, elaborado por Citrix, en el cual entrevistó a 800 personas que se desempeñan en diversas industrias en México, Colombia, Argentina, Perú, Barsil y Chile, menos de la mitad de las empresas permiten este tipo de trabajo.

En cuanto a México, alrededor de 40 por ciento de los centros laborales permiten el 'home office’, pese a que casi 60 por ciento de los trabajadores que se desempeñan de esta forma incrementan su desempeño.

Pasajeros de crucero infectado desembarcan en California El Grand Princess llegó al puerto de Oakland con más de tres mil 500 pasajeros a bordo, 21 de ellos con la presencia confirmada del nuevo virus

Sin embargo, las empresas no permiten que sus colaboradores tengan acceso a aplicaciones corporativas desde otro sitio, lo cual complica su desempeño en otro sitio que no sea su oficina; por lo que hasta 13 por ciento de ellos recurren a aplicaciones no autorizadas por las áreas de tecnologías de la información.

Asimismo, la empresa C3NTRO Telecom, especialista en dotar de tecnología a otras, este bajo porcentaje también se debe a que los empleadores se niegan a adoptar esta modalidad de trabajo porque no cuentan con la tecnología necesaria en sus hogares para desempeñarse adecuadamente.

“Esta situación limita a los empleados a cargar con toda la colección de USB o estar pidiendo que desde la oficina enlacen llamadas al teléfono móvil del empleado”, expuso la empresa.

Según la a Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), trabajar en casa incrementa hasta 28 por ciento la productividad y cuando se realizan inversiones en tecnología redundan en numerosos beneficios y reducción de costos adicionales.

Entre los beneficios que los trabajadores consideran que tiene trabajar desde casa, 40 por ciento manifestó equilibrar su vida laboral con la personal; 32 por ciento destacó permanecer menos tiempo en el transporte público; 16 por ciento presentó mayor concentración y creatividad y otro ocho por ciento tener mejor motivación.