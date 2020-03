Monedas del mundo se depreciaron este lunes, pero el peso resistió: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes fue un mal día para la economía, pues todas las bolsas del mundo se vieron afectadas por la guerra de precios del petróleo y los efectos del coronavirus; sin embargo, el peso mexicano resistió.

"Ayer fue un mal día, se afectaron todas las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó, y yo espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que hay condiciones para que México resista esta situación de crisis, "derivada básicamente de los temas fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están generando por la producción de petróleos entre Rusia y Arabia Saudita".

Acerca del coronavirus en México, López Obrador informó que 'afortunadamente' sólo hay siete casos de Covid-19, todos importados. "Hasta ahora no tenemos que lamentar la pérdida de vidas, estamos atentos, todos los días se va a seguir informando a las 7:00 de la noche y no hay problema de falta de presupuesto, tenemos recursos", afirmó.

'Hay finanzas públicas sanas'

El mandatario consideró que, ante la crisis por coronavirus, México va resistiendo, pues hay finanzas públicas sanas, lo que ha ayudado a blindarnos del virus.

"No se gasta más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudo al país, por primera vez no creció la deuda pública, poquito, pero bajó", enfatizó.

Además, reveló que creció el punto de las reservas en 10 mil millones de dólares: "Cuando llegamos all gobierno era 173 mil millones de dólares y ahora son 184 mil millones de dólares, son 10 mil 500 millones de dólares de reservas adicionales".

Adicional, indicó que hay un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar el presupuesto en caso de problemas de ingresos.