Cuenta Metro con proyecto transexenal para modernizar la Línea 1

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cuenta con un proyecto para modernizar toda la Línea 1 que corre de Observatorio a Pantitlán, y en donde la noche de este martes ocurrió una tragedia que dejó un saldo de una persona muerta y 41 heridos.

Este proyecto es transexenal y para su materialización el Metro se endeudará con 38 mil millones de pesos para la remodelación de trenes, vías, pilotaje automático y los talleres de la estación Zaragoza. En diciembre de 2019, el congreso capitalino aprobó esta deuda, la cual será liquidada en un periodo de 19 años.

De acuerdo al organismo, con estas mejoras se beneficiarán a 243 millones de usuarios que anualmente transporta la Línea 1, además se incrementará la frecuencia de paso de los trenes de 30 a 36 por hora, por lo que los usuarios tendrán que esperar 20 segundos menos la llegada de su tren.

Con estas mejoras se busca que episodios como los ocurridos la noche del martes no vuelvan suceder.

La directora del Metro, Florencia Serranía, sostuvo que no tiene forma de explicar cómo o porqué ocurrió el choque de dos trenes en la estación Tacubaya, pues de hacerlo estaría especulando.

“Lo que te puedo decir, siendo la responsable del Metro, es que no tengo forma de explicar lo que ocurrió porque sería especulativo, cualquier cosa que diga es especulativa, lo único que va a mandatar que pasó es la caja negra y las grabaciones que se están analizando en este momento”, precisó la funcionaria.

¿Error humano?

En conferencia de prensa, comentó que el colpaso de los trenes se debió al deslizamiento de uno de ellos hacia atrás, lo que provocó que impactará con otro que se encontraba estacionado en Tacubaya, pero hasta ahora se desconocen los motivos o si se trató de un error humano.

“La operación de un sistema de trenes es absolutamente riguroso, si un conductor no recibe una orden directa, no puede actuar por si mismo, eso es lo que da la seguridad al sistema. Adicionalmente los trenes traen sistemas intrínsecos que no permiten una actuación individual, como ustedes sabe, todos los trenes del Metro de la Ciudad de México tienen un sistema de pilotaje automático que requiere del conductor acciones muy importantes pero que los trenes son controlados por un programa establecido y vigilado desde el centro de control”, argumentó.

Ambos conyoves -dijo la directora del Metro- no fueron rehabilitados en la pasada administración, aunque evitó pronunciarse acerca de cuándo fue la última vez que se les dio un mantenimiento preventivo, pues esto lo determinarás los peritajes de la Fiscalía General de Justicia, los cuales estarán listo en aproximadamente 15 días.

Florencia Serranía expuso que en la red del Metro hay cuatro pendientes similares a la de la estación Tacubaya, en donde podrían presentarse episodios como éste, aunque insistió en que no hay que especular. Estas pendientes se localizan en Tacubaya, Copilco, Oceanía y en la Línea 9.

El Metro cuenta con un seguro de protección a los usuarios en caso de accidentes, el cual señala que el pago por defunción ascendería a 325 mil pesos. De manera adicional, el gobierno capitalino anunció que también brindará otra indemnización a los familiares de la persona que falleció, quien fue identificado como José Adán “N” de 42 años.