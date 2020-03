Ratifican a John Ackerman en comité para elegir a consejeros del INE

John Ackerman podrá ser integrante del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), así lo determinó Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al analizar las quejas presentadas por este caso.

El pasado 25 de febrero, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, designó a John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, como uno de los integrantes del Comité de Evaluación, lo cual fue notificado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Esta decisión provocó que tres días después el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) impugnaran ante la Sala Superior dicha designación.

A estas inconformidades se sumaron las del diputado Adolfo Torres Ramírez y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes presentaron demandas para impugnar la instalación del Comité de Evaluación, por parte de la Junta de Coordinación Política.

“Los magistrados consideraron que no se acreditó la pertenencia de Ackerman al Instituto de Formación Política de Morena, al no estar debidamente conformado e instalado a la fecha de designación. Además, se definió que dicho instituto no es un órgano de dirección del partido porque solamente tiene funciones educativas”, determinó el TEPJF.

Además, el Instituto de Formación Política no realizó solicitud ante el INE de que sea un órgano directivo, por lo que no existe jurídicamente frente a terceros la estructura o composición orgánica del instituto.