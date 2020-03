Muñoz Ledo llama lambiscones e hipócritas a diputados de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena explotó contra sus compañeros de partido luego de que no fuera apoyada su reserva de ley que presentó por la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En un inicio, Muñoz Ledo consideró que estaban sucediendo cosas extrañas en las votaciones, pues su propuesta obtuvo una gran mayoría en contra; pero él afirmó que habló con sus compañeros y le aseguraron que habían votado a favor.

“En este salón hay cosas misteriosas, alguien diría que fantasmas; se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo enorme mayoría en contra, he hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido”.

El diputado afirmó que tenía información que le aseguraba que solo había recibido tres votos a favor, lo que contradecía lo que sus compañeros le habían dicho.

También lanzó un reclamo a sus compañeros e insinuó que los diputados de Morena solo aprobaban las iniciativas que mandaba el presidente López Obrador y no las que proponían los diputados en la Cámara.

“No es que me oponga a una dictadura silenciosa, si no que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T. Es infamante que en esta Cámara sólo se aprueben las reformas constitucionales que manda el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión”.

Porfirio Muñoz Ledo llamó "hipócritas" y "lambiscones" a sus compañeros de partido

El también ex presidente de la Cámara de Diputados criticó y llamó “émulos”y “lambiscones” a su compañeros que ignoran el llamado del presidente de México a respetar las desiciones y acuerdos que se toman en el recinto.

“El presidente López Obrador, ha dicho que respeta al Congreso; pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta su propio jefe”.

Por último terminó lanzando un ultimátum a la bancada de Morena, diciendo que no permitiría una situación similar otra vez.

“Me voy, que quedé aquí y no les dejaré pasar una más. ¡Hipócritas!”, finalizó antes de retirarse del Congreso.