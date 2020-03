Trump amenaza a revista de modas que fue crítica con Melania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando de que hablar. Esta vez, el mandatario amenazó a la revista de modas Vanity Fair, que fue crítica en un artículo con su esposa, Melania.

La agencia argentina Télam reseñó que la revista publicó "un artículo sobre unas charlas que brindó Melania Trump en escuelas, en las que no hizo mención sobre el coronavirus".

La crítica a Melania movió el espíritu polémico del jefe de Estado que amenazó, directamente, a Vanity Fair: "pronto estarán fuera del negocio", publicó.

Vanity Fair Magazine, which will soon be out of business, and their third rate Fake reporters, who make up sources which don’t exist, wrote yet another phony & boring hit piece. The facts are just the opposite. Our team is doing a great job with CoronaVirus!

El trino de Trump va más allá. "Sus falsos reporteros inventan fuentes que no existen y escribieron otra pieza falsa y aburrida", fustigo. "Los hechos son todo lo contrario. Nuestro equipo está haciendo un gran trabajo con el coronavirus", escribió.

Algunos analistas consideran que todo podría formar parte de la campaña electoral. Trump aspira repetir como presidente de los Estados Unidos, en las elecciones de noviembre.

Trump volvió a referirse a los medios norteamericanos poco después que anunciara, este martes, la polémica medida de suspensión de todos los vuelos desde y hacia los Estados Unidos provenientes de Europa. Otro intento en la lucha contra el coronavirus.

"Los medios deben ver esto como un tiempo de unidad y fuerza. Tenemos un enemigo común, en realidad, un enemigo del mundo", escribió al referirse al Covid-19. "Debemos vencerlo de la manera más rápida y segura posible. No hay nada más importante para mí que la vida y la seguridad de los Estados Unidos", agregó.

The Media should view this as a time of unity and strength. We have a common enemy, actually, an enemy of the World, the CoronaVirus. We must beat it as quickly and safely as possible. There is nothing more important to me than the life & safety of the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020