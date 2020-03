5 razones para beber té de jengibre todos los días y cómo prepararlo

View this post on Instagram

Té de jengibre ☕ Del jengibre se puede utilizar absolutamente todo. La raíz se utiliza tanto en la cocina como en la medicina y, las hojas del jengibre, a veces son utilizadas para preparar una ensalada con un sabor y una textura variada. Las múltiples virtudes que se atribuyen al jengibre se deben sobre todo a su riqueza en aceites volátiles. También posee sustancias fenólicas (denominadas gingeroles, shoagoles y gingeronas), enzimas proteolíticas, ácido linoleico, vitaminas (especialmente vitamina B6 y vitamina C) y minerales (calcio, magnesio, fósforo y potasio). En este tiempo lo que necesitas 😉 ❗Para el gusto, puede agregar canela, limón, naranja o miel.