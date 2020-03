Hacer un kit contra el coronavirus es más difícil que jugar Mario Bros.

Ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el coronavirus ahora es considerado como 'pandemia', se han generado diversos mitos y creencias en torno a la prevención y cuidado del también conocido covid-19.

Estos mitos generan desinformación sobre las medidas de prevención, así como pánico en la población mexicana. Cabe mencionar que este virus solo puede transmitirse de persona a persona (no de animales a personas).

La transmisión puede de una persona infectada a otras es a través de:

Aire

Toser o estornudar

Tocar o estrechar la mano de una persona enferma

Tocas un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, nariz u ojos

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer a través del Pulso de la Salud en las conferencias matutinas del Presidente que no hay manera de evitar el coronavirus, solo medidas para prevenir el contagio.

"70% de los infectados en China ya se curaron del coronavirus": OMS El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el 93% de los casos se han reportado en cuatro países

¿Qué puedo comprar para evitar el covid-19?

A pesar de que la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que la única manera de luchar contra la propagación del coronavirus es una higiene adecuada, la población mexicana ha hecho caso omiso y ya comenzó a tomar medidas (innecesarias) para enfrentar la pandemia actual.

En un sondeo realizado por Publimetro a 7 farmacias, destacan los precios de cubrebocas, gel antibacterial y alcohol, que subieron a partir de que se confirmaron casos de pacientes en México.

Muestra de ello son las siguientes artículos:

Cubrebocas

En farmacias de gran escala como San Pablo, de París, entre otras, señalan que este producto se encuentra agotado y no saben cuándo llegará. Cabe mencionar que su uso no ayuda a combatir el coronavirus, solo previene que el portador pueda contagiarlo, mas no es 100% efectivo.

Alcohol

Este producto suele estar en algunas farmacias, su precio en presentaciones de 1 litro asciende a un aproximado de $50 y de 500 ml a $25.

Gel antibacterial

Como resultado del anuncio de la pandemia, diferentes comercios especializados en la venta de este producto, han aprovechado la situación para poner a la venta una gran variedad de geles, con olores, colores y funciones distintas. No obstante, la única variedad que previene el contagio son las soluciones a base de alcohol gel al 70%.

La Profeco realizó una infografía en la que muestran cómo elaborar tu porpio gel Antibacterial y ahorrar 40% de paso.

#HazTúMismo en casa tu propio Gel Antibacterial 🧴 Con esta #TecnologíaDoméstica 👩🏻‍🔬👨🏽‍🔬 ahorrarás hasta un 40% comparado con los que venden en los comercios. ¡Profeco te cuida a ti y a tu bolsillo! 💻 Descárgala e imprímela aquí https://t.co/PAq9ghtwwP pic.twitter.com/2AhvfJN89v — Profeco (@Profeco) March 12, 2020

Como resultado, esta iniciativa invita al consumidor a evitar que los precios de los productos incrementen con la demanda, y a hacer conciencia sobre lo que importa, que es la higiene: lavado de manos, estornudo de etiqueta y no interacción directa con personas enfermas, y lo que no: alcohol, usar cubrebocas, comer ajos, recibir paquetes de China o creer que se puede evitar con enjuague bucal.