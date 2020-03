Tramo de la Línea 1 del Metro afectado por choque será reabierto hasta el lunes

El tramo de Observatorio a Chapultepec de la Línea 1 del Metro que está cerrado a causa del choque de dos trenes en la estación Tacubaya, permanecerá cerrado hasta el lunes, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, apuntó que todo parece indicar que el lunes ya estará reabierto este tramo, pues los trabajos de retiro de los trenes van avanzados.

Asimismo, indicó que parece que las vías no sufrieron daño “Hasta ahora están retirando los trenes, en alguno entiendo que están haciendo cortes de los propios vagones para poderlo retirar, entonces una vez que se retire todo ya se hace la medición de las vías. Hasta ahora parece que no hubo daños y por eso se está pensando que se puede abrir el mismo lunes, si no, los siguientes días estaremos informando a la población”.

Em este sentido, la jefa de gobierno indicó que no hay ninguna razón para cambiar a la directora del Metro, Florencia Serranía.

“No, no he pensado en hacer cambios y repito, para no generar ninguna especulación, yo entiendo que la oposición le gusta hacer, politizar todo en este sentido, pero hasta ahora no hay ninguna razón para hacer ningún cambio y tenemos que esperar al peritaje basado en evidencia científica, de otra manera estaríamos especulando”, sostuvo.

En este sentido, recordó que se hizo una inversión muy importante en el Metro que los propios usuarios notan desde la limpieza, aunque aclaró que no es suficiente.

“No es suficiente y requerimos mucho más, y para eso se va a destinar una cantidad muy importante de recursos porque el Metro es orgullo de la ciudad y tiene que seguir siendo orgullo de la ciudad, y vamos a ser muy responsables en el trabajo en el Metro, generando las condiciones basadas en expertos nacionales e internacionales, por eso tenemos el convenio con la UNOPS para que esta licitación que se va a hacer de 32 mil millones de pesos sea lo más transparente y con la asesoría internacional para poder tener las mejores condiciones en la Línea 1 del Metro”, indicó.

