Estas son las recomendaciones para aliviar el dolor de espalda baja

Síntomas de la lumbalgia: Dolor en la zona inferior de la espalda. Dolor hacia la extremidades inferiores. Sensación de adormecimiento. Debilidad en extremidades inferiores. Causas: Distensión muscular: dolor fuerte en la parte inferior de la espalda después de realizar alguna actividad o movimiento puntual. El dolor puede estar acompañado de dificultad para moverse y puede llegar a la parte superior del muslo pero rara vez llega por debajo de la rodilla. Hernia discal: compresión de una raíz nerviosa al desplazarse el disco intervertebral. Discartrosis: Es un deterioro de los discos intervertebrales. Espondilolistesis: Es el deslizamiento hacia delante de una vértebra. Entre los síntomas puede haber dolor irradiado hacia nalgas y cara posterior de muslos. Artrosis de articulaciones facetarias: En estos casos hay una zona dolorosa a la palpación y pérdida de flexibilidad. Estenosis del canal lumbar: Los nervios pueden verse comprimidos al salir de la columna vertebral lo cual causa el dolor de pierna. Aplastamiento vertebral: Aparece el dolor de forma repentina, el cual empeora al estar de pie o caminar. Tratamiento de la lumbalgia: Aplicar calor en la zona dolorida. Utiliza un colchón firme, duerme de lado con una almohada entrelas piernas o "boca arriba" con las piernas en alto. Reduce esfuerzos, evita sobrepeso y usa sillas con respaldos rectos donde apoyes la columna.Al coger peso flexiona las rodillas para agacharte manteniendo la espalda recta. No utilices zapatos planos ni con excesivo tacón. Esmuy importante el ejercitar la musculatura de la espalda. Acude a un masajista regularmente ya que te ayudará a minimizar la aparición de los síntomas.