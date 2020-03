La Premier League es suspendida por coronavirus

La Premier League inglesa (EPL) ha suspendido todos sus partidos al menos hasta el 4 de abril, por la epidemia de coronavirus, según anunció este miércoles en el comunicado.

El momento de la reanudación del campeonato se decidirá "en función de las recomendaciones médicas y las condiciones imperantes en esas fechas".

La decisión de suspender el fútbol profesional en Inglaterra se adoptó por unanimidad durante la reunión celebrada este viernes, precisa la EPL.

Te puede interesar: Conmebol pospone eliminatorias mundialistas y Copa Libertadores

El director ejecutivo, Richard Masters, deseó una rápida recuperación al entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta, y al jugador del Chelsea Callum Hudson-Odoi, que han dado positivo en la prueba de coronavirus.

"En esta situación sin precedentes estamos trabajando estrechamente con nuestros clubes, el Gobierno, la Footmann Association y la English Football League y podemos asegurar que la salud y el bienestar de jugadores, staff y aficionados es nuestra prioridad", indica el comunicado.

Los responsables de la Premier intentarán reprogramar el calendario "cuando sea seguro hacerlo", y prometen nueva información cuando sea apropiada.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR

— Premier League (@premierleague) March 13, 2020