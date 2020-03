Cuidado con el estrés por el coronavirus: la OMS sugiere como evitarlo

La salud mental también está en riesgo con la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha preparado unas sugerencias para evitar que el estrés haga estragos durante las cuarentenas.

La agencia argentina Télam cita el despacho de la multilateral de la salud, que lleva la coordinación mundial de la respuesta ante la pandemia. "Esta época de crisis está generando estrés en la población", ha concluido la OMS.

Entre las recomendaciones están reducir el consumo de noticias siempre y cuando éstas generen ansiedad. Para estar informado, la OMS sugiere "buscar información solo de fuentes confiables".

Las medidas de cuarentena general se siguen aplicando en el mundo en un intento por frenar la propagación. Por eso, la OMS considera que se debe mantener la comunicación con los seres queridos usando los medios que ofrece la tecnología.

Télam apunta a la necesidad de "mantenerse conectado con el círculo social". El internet y el teléfono están a la delantera de las preferencias. Evitar la soledad.

Hacer ejercicio en casa, mantener rutinas saludables y vigilar la alimentación son otras de las recomendaciones que hace la OMS.

La OMS pone especial énfasis en los niños. "Ayudar a los niños a encontrar formas positivas de expresar sus sentimientos como el miedo o la tristeza" es una de las principales sugerencias.

Los niños deben permanecer cerca de sus padres y familiares, que buscarán métodos de crear rutinas para aliviar la tensión de permanecer en casa.

