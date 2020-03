Santos vs Necaxa: Así quedaron los registros del partido

View this post on Instagram

¡SANTOS EN CASA! Los Laguneros ligan 18 partidos consecutivos sin perder como local en el TSM (14 victorias y 4 empates). Su última derrota como local fue en #Clausura2019 contra Necaxa. Santos se coloca en la cuarta posición de la #TablaGeneral #LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga