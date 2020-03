Estos son los 3 alimentos más efectivos para fortalecer el sistema inmunológico

View this post on Instagram

💪🏾 ALIMENTOS QUE AUMENTAN NUESTRO SISTEMA INMUNOLÓGICO 💪🏾 🦠 Con la llegada del COVID-19, muchos pacientes me preguntan cómo subir las defensas y así prevenir o afrontar ciertos virus, bacterias. En este caso, son muy importantes los probióticos ya que son organismos vivos que administrados por vía oral en las cantidades adecuadas, son beneficiosos para la salud. 🦠 Algunas cepas de probióticos (como los Lactobacillus) podrían reducir la incidencia de afecciones respiratorias y en la disminución de la severidad de los síntomas. ✅ Conviene incluir también frutos secos, aguacate, aceite de oliva, y girasol o aceite de linaza para asegurar un aporte equilibrado de diferentes grasas esenciales para la salud. ✅ Consumir regularmente productos lácteos fermentados, como yogur o kéfir también contribuye a aumentar las defensas inmunológicas. ✅ También es importante incluir alimentos ricos en vitaminas A,D, E, ellos son: la zanahoria, calabaza, naranjas, el tomate. La vitamina D que está presente en la yema de huevo, el aceite de pescado y algunos lácteos, se beneficia con una exposición al sol en horarios de entre las 10:00 y las 15:00 hs para su absorción. La vitamina E en el aceite de girasol, de maíz, de oliva. ⚠️ Debemos incluir estos alimentos además de los cítricos que son los más conocidos para aumentar o mejorar nuestro sistema inmunológico. . . . . #sistemainmunologico #cuerposano #cuerpofuerte #alimentos #alimentacionsaludable #covid_19 #covid #prevencion #nutricion #nutricionclinica #nutricionista #nutmariely