¡Increíble! Conoce los 5 beneficios curativos de la toronja

View this post on Instagram

En #NutrimetLomas te recordamos que la alimentación es muy importante para cuidar tu salud y subir tus defensas, por eso te traemos el #AlimentoDeLaSemana que es la #Toronja. 🍏Haz tu cita ¡Ya! 📆 📲 295 63 06 / 295 64 07 WA 2229 07 57 82