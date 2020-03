Jared Leto acaba de enterarse de la pandemia que aqueja al mundo

El actor que personifica al Joker, Jared Leto, se enteró recientemente de la actual pandemia mundial por el coronavirus. El estadounidense se encontraba en un retiro de meditación que duró 12 días en el desierto.

El pasado domingo 15 de marzo expresó en sus redes sociales la sorpresa por todo lo que aconteció en las últimas semanas señalando que “salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Alucinante, por decir lo menos".

El COVID-19 ha llevado a la cancelación de conciertos, estrenos de películas, el cierre de los parques de Disney, suspensión de entrega de premios y programas de televisión en vivo afectando y dejando pérdidas en la industria del entretenimiento, en medio de los esfuerzos que se llevan a cabo por evitar su expansión.

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility.

— JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020