7 momentos en los que el look de Danna Paola fue comparado con el de Ariana Grande

Bien sea por inspiración o gustos similares, para nadie es un secreto que Danna Paola ha replicado en innumerables ocasiones el look de la cantante Ariana Grande.

Sus seguidores lo confirman cada vez que la mexicana publica una foto en sus redes sociales imitando el estilo de la artista estadounidense.

Con coleta alta, diadema, clips en el cabello, flequillo y hasta en la ropa, no se puede negar que sus looks son bastante parecidos. Al parecer Danna es una fiel seguidora de Ariana, aunque nunca lo ha revelado.

Pero no te dejes llevar por lo que dicen. Acá te mostramos varios de los outfits de Danna Paola en los que tú podrás decidir si hay o no coincidencias.

Danna Paola bajo la lupa

1. El estilo más exclusivo de Ariana Grande es la coleta alta, mismo que llevó Danna en uno de los programas durante su participación en La Academia.

La coleta es la marca y sello de Ariana Grande. / Foto: Revista Tú

2. Ariana también suele adornar su peinado con diademas y cintas. Este también fue visto a Danna en uno de los conciertos del reality show.

Una diadema con detalles siempre te hará lucir hermosa. / Foto: Instagram de cada artista.

3.hay miles pero es mucha coincidencia que ambas usen uno en forma de corazón.

Accesorios decorativos en común. / Foto: Instagram de cada artista.

4.son otro recurso que usa Ariana para aportar versatilidad a su look. Danna también los ha llevado en diferentes ocasiones y hasta con letras.

Ganchos y clips son una buena forma para embellecer el peinado. / Foto: Instagram de cada artista.

5. Uno de los outfits más señalados defue este en el que luce exactamente el mismoy color de vestido que la cantante de “Into you”.

El escote en "V" es una buena opción para chicas de poco busto. / Foto: Instagram de cada artista.

6.. A pesar de no ser el look más usual de Ariana, a veces suele soltarlo. Por lo que la actriz mexicana se colgó unas extensiones y apareció con este estilismo en su cuenta Instagram

Aunque no es el típico estilo de Ariana, también lo usó Danna. / Foto: Revista Tú.

Los vestidos de tul están de moda. Danna y Ariana son prueba de ello. / Foto: Instagram de cada artista.

7. Finalmente, el look con el que los seguidores no dejaron de expresar su parecido al de Ariana fue el vestido de tul que llevó. Aunque uno es rojo y el otro púrpura, no se puede negar su increíble parecido.

