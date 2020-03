De esta forma podrás combatir el insomnio y dormir plácidamente

View this post on Instagram

Aprovecha y dormí un ratito!!!😴 . . . El ser humano es de los pocos animales que duerme una sola vez al día. El resto alternan fases de sueño y vigilia durante todo el día.🙄 . La siesta, como ha demostrado la ciencia, proporciona beneficios físicos y mentales. Como estos… . 1. Previene las cardiopatías. La siesta ayuda a disminuir el estrés y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 2. Reduce la tensión arterial. 💖 3. Facilita el aprendizaje. Estudios aseguran que quienes duermen la siesta rinden más por las tardes y aumentan en un diez por ciento su capacidad de aprendizaje.✍️ . 4. Facilita resolver problemas.🥵 5. Estimula la creatividad. 6. Aumenta la concentración. El sueño facilita el almacenamiento de la memoria a corto plazo y deja espacio para nuevos datos.💡 7. Mejora los reflejos. 8. Favorece la abstracción. 9. Fomenta la positividad. 🤗 10. Mejora el estado de ánimo. La serotonina es un neurotransmisor que regula el sueño, el apetito y el estado de ánimo. Y dormir inunda nuestro cerebro de serotonina, lo que nos proporciona una sensación de satisfacción y bienestar. . En estos tiempos de artes, desconecta para conectar… Cuida tu energía vital… Es tan importante como todo el resto no lo olvides 💪🏼 . #energia #salud #dormir #beneficios #cuarentena #coronavirus #coachingnutricional #nutrirelcuerpo #amarse #siesta #descanso #decision #serotonina #animo #enfermedad #obecidad #equilibrio