En medio de la crisis económica del mundo, estoy sereno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar tranquilo, pese a la crisis económica y financiera del mundo por la pandemia del coronavirus.

"En medio de la crisis económica y financiera del mundo, estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está enfrentando, porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo, si no hay corrupción, salimos; el principal problema de México era la corrupción", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, al señalar el ahorro que se va a tener con la construcción del Aeropuerto Internacional 'General Felipe Ángeles' en Santa Lucía':

"Si hubiésemos continuando con ese proyecto (en Texcoco), 305 mil millones de pesos para 79 mil de Felipe Ángeles, es un ahorro de 225 mil millones de pesos".

Por lo anterior, determinó que el proyecto de Texcoco era inviable por costoso y por ser un 'monumento a la corrupción'. "Este es un ejemplo, esto ayuda mucho a entender porque sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto", añadió.

Hay ahorros

López Obrador indicó que si hubiera la necesidad de reducir los gastos o tener que considerar un déficit por el Covid-19, estaría tranquilo porque hay ahorros.

"Supongamos sin conceder que por esta crisis mundial tengamos necesidad de reducir los gastos, reducir el presupuesto, o tener que considerar un déficit -toco madera- o que haya recaída decrecimiento de la economía, estoy tranquilo porque contamos con estos 225 mil millones de pesos", enfatizó.

Además, dijo que en el caso del Aeropuerto de Santa Lucía también beneficia el tiempo, pues el proyecto de Texcoco iba a estar terminado a finales del año 2024 y el General Felipe Ángeles se entregará el 21 de marzo del 2022.

"En esencia si no hay corrupción salimos, la corrupción -siempre lo he dicho- no sólo hay que combatirla por índole moral sino porque es mucho el dinero que se libera para el desarrollo", puntualizó.