¡Pelea en el aire! Pasajero golpea y escupe a azafata por temor a coronavirus

Un pasajero de un vuelo de la aerolínea Brussels Airlines grabó la pelea entre un usuario y una sobrecargo, presuntamente por temor de que su familia se infectara de coronavirus.

La grabación publicada el 17 de marzo en youtube, muestra todo el intercambio de palabras que hubo entre el sujeto y los miembros de la tripulación antes de llegar a los golpes.

De acuerdo con Sin Embargo, el pasajero se molestó porque los viajeros que se localizaban alrededor de su suegra, estaban acercándose mucho y “sobrepasando sus limites”, porque en distintas ocasiones rozaron sus codos con los de ella.

El poco espacio entre pasajeros que había, enfureció al individuo que se levantó de su asiento y comenzó a gritarle a los sobrecargos, quienes pedían que se tranquilizara para poder solucionar el problema.

Las imágenes muestran que sujeto se encontraba batallando con la azafata, momentos después se quitó el cubre bocas y escupió en la cara de la mujer, por lo que ella lo golpeó y él regresó la bofetada pero con más fuerza.

Inmediatamente los elementos de la tripulación sometieron al agresor.

Por el momento, la aerolínea no ha mencionado nada al respecto; se desconoce si el individuo será multado por agredir a los trabajadores de la compañía Brussels Airlines.

Por otro lado, la empresa publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que mencionó que debido a la crisis mundial del coronavirus iban a suspender sus vuelos.

Given the extraordinary circumstances caused by the worldwide Coronavirus crisis, we have decided to temporarily suspend our flight operations from 21/03 until 19/04 included.

In case you have a flight within this period, please go to https://t.co/hIuoOUF0kx for all information pic.twitter.com/O1h2nsLQr3

— Brussels Airlines (@FlyingBrussels) March 17, 2020