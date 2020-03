Mejora tu ánimo e incrementa tu energía con el consumo del polen

View this post on Instagram

Conocías las propiedades del #Polen? 🤔 . 🐝Ayuda a la fertilidad. 🐝Eficaz contra la anemia. 🐝Fortalece el sistema inmune. 🐝Ayuda a las alergias y asma. 🐝Previene problemas de próstata. 🐝Regula problemas intestinales. 🐝Combate el cansancio. 🐝Mejora la vista y la piel. 🐝Es un energizante natural.