El convoy de la muerte: Ejército traslada a los muertos de Bérgamo a otras ciudades de Italia para cremarlos ante pandemia del coronavirus

View this post on Instagram

"È solo un'influenza", #milanononsiferma, "c'è troppo allarmismo", "non dovete titolare che è morto di Covid, era un anziano con patologie pregresse", "state esagerando". Poi è finita così, con i camion dell'esercito che devono trasportare le salme perché son troppe. Un giorno parleremo di tutto questo ma con la consapevolezza che gli ignoranti, come sempre, erano quelli che avevano tutte le certezze e nessun dubbio. di Francesco Piccinini – Direttore responsabile Fanpage.it #fanpageit #fanpageitgram #fanpageitstorie #coronavirus #virus #italia #italy #bergamo #iorestoacasa #emotional #esercito #photo #photography