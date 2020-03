Trabajadores del AICM exhiben nulas medidas de protección e higiene ante COVID-19

Trabajadores del área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron nulas medidas de prevención e higiene para protegerlos del COVID-19.

De igual forma, denunciaron que fue un montaje el video reproducido en redes sociales del Gobierno Federal que muestra la correcta aplicación del protocolo de Sanidad Internacional.

“Circuló un video en redes sociales de presidencia y un comercial en el cual ya tenían las cámaras térmicas, pero literal las llevaron, dijeron hay que grabar, viene la comitiva, estuvieron 20 minutos más y son cámaras que nunca se volvieron a ver”, lamentaron los trabajadores, quienes prefirieron conservar el anonimato por temor a represalias.

Posponen pagos y amplían descuentos fiscales en la CDMX por coronavirus La jefa de gobierno también anunció que los trabajadores de la CDMX con síntomas de coronavirus podrán faltar a su trabajo con goce de sueldo

Asimismo, relataron que sus superiores jerárquicos no les brindan ni siquiera gel antibacterial ni cubrebocas, pues “aún no les cae el 20 de esta enfermedad”.

“No dan gel antibacterial, nada absolutamente, ni guantes, y la excusa que toma el actual delegado, que es el capitán Miguel Ángel Ramírez Hernández, es de sabes qué, no es parte de tu uniforme y no puedes usarlo porque vas a causar que la gente piense que sí hay (COVID-19). Ellos están en el supuesto, todavía, de que en México no pasa nada, eso no existe y demás”, sostuvieron.

También precisaron que a los trabajadores se les obliga a ir a trabajar aunque presenten síntomas de resfriado, pues para el área de migración es temporada alta y no emergencia.

Por último, pidieron a sus jefes inmediatos dotarlos de medidas de higiene y protección personal, pues están en contacto con visitantes extranjeros, quienes hasta ahora son los que han traído el COVID19 a nuestro país.

“A las autoridades les pediría tomarse las cosas más en serio y cuidar la salud de los empleados en general, ese tema de que no se les permite usar cubrebocas o vienes o vienes, debería ser al contrario, es decir, pedir protocolos de protección al aeropuerto o que el ISSSTE nos esté monitoreando y no obligarnos a ir enfermos, que nos tengan más consideración”, concluyeron.

Este miércoles, durante un recorrido, autoridades del AICM indicaron que sí hay protocolos de vigilancia en la Unidad de Sanidad Internacional, el cual se activa desde el aire, pues la tripulación del avión detecta a los pasajeros sintomáticos. Una vez detectados, se da aviso a la torre de control para que el avión se estacione en una posición remota, en donde acude la brigada de médicos a hacer la vigilancia a pie de avión.

Si una persona presenta síntomas leves, se toman sus datos y se manda a su casa para seguir la vigilancia, pero si es un caso grave, se traslada a algún hospital.